МИД Франции призвал Израиль и Иран воздержаться от эскалации

Напомним, сегодня Иран пригрозил ответить на атаку Израиля 26 октября. Тегеран считает, что в него есть на это право.

"На основании своего неотъемлемого права на законную защиту, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, Исламская Республика Иран считает себя способной и обязанной защищаться от иностранных актов агрессии", - говорится в заявлении иранского МИД.

Более детальнее об атаке Израиля по Ирану - читайте в материале РБК-Украина.

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