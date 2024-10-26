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МИД Франции призвал Израиль и Иран воздержаться от эскалации

Фото: флаг Франции (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 октября Израиль нанес ответные удары по Ирану за атаку, которую страна совершила 1 октября. Франция в свою очередь призвала стороны воздержаться от эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт французского министерства иностранных дел.

"Франция призывает стороны воздерживаться от любой эскалации и действий, которые могут усугубить ситуацию крайней напряженности, которая преобладает в регионе", - говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что Франция приняла к сведению заявление Израиля об ударах по военным объектам в Иране этой ночью в ответ на агрессию 1 октября.

Напомним, сегодня Иран пригрозил ответить на атаку Израиля 26 октября. Тегеран считает, что в него есть на это право.

"На основании своего неотъемлемого права на законную защиту, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, Исламская Республика Иран считает себя способной и обязанной защищаться от иностранных актов агрессии", - говорится в заявлении иранского МИД.

Более детальнее об атаке Израиля по Ирану - читайте в материале РБК-Украина.

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