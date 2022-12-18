У Франції відповіли Пригожину на закиди через поранення представника ВПК "Вагнер" у ЦАР

За даними посольства РФ у ЦАР, лікарі борються за порятунок життя Ситого, глави "Русского дома" в цій країні, який у п'ятницю, 17 грудня, в Бангі отримав поранення після вибуху пакета в його руках. Його стан називають стабільним та серйозним.

У російських ЗМІ повідомляли, що Ситий знаходиться в реанімації, у нього втрата крові, а також діагностовано струс мозку.

За повідомленням російського державного інформаційного агентства "РИА Новости", глава поліції країни Б'єнвен Зокуе заявив, що Ситий "отримав багато погроз і вже звернувся до влади".

Власник групи "Вагнера" Пригожин звинуватив французьку сторону у події. Однак міністерка Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна у суботу відкинула звинувачення, заявивши, що це "хороший приклад російської пропаганди".

Група "Вагнера" - російська ПВК, яку часто називають неофіційними військами президента РФ Володимира Путіна, активно бере участь у його війні проти України. Але найманці діють і в інших країнах. Зокрема, у ЦАР присутні сотні російських воєнізованих формувань (найманців ПВК). Бангі досі називає цих бойовиків "союзниками".