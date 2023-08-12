МЗС Франції про удари РФ по Запоріжжю: такі дії не можуть залишатися безкарними

Франція категорично засудила російські ракетні удари по цивільних об'єктах та житлових кварталах у Запорізькій області, внаслідок чого 9 серпня були жертви та поранені серед мирних жителів. Париж розцінює такі атаки як воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Франції .

"Ці удари знову були спрямовані на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, демонструючи неповагу Росії до всіх принципів міжнародного гуманітарного права, які вона продовжує грубо порушувати", - наголошується у заяві.

Також у французькому відомстві нагадали, що глава МЗС країни Катрін Колонна неодноразово наголошувала, що такі дії "є воєнними злочинами, і не можуть залишатися безкарними".

Крім того, Париж обіцяє додаткову допомогу Україні, зокрема, у зміцненні потенціалу протиповітряної оборони, а також підтримку у плані зусиль щодо притягнення до відповідальності РФ за скоєні злочини.

"Франція віддана і залишатиметься прихильною до зміцнення військової підтримки України, зокрема, тісно співпрацюючи зі своїми партнерами у зміцненні ППО України. Зрештою, Франція повністю підтримує українські та міжнародні суди у боротьбі з безкарністю злочинів, скоєних Росією в Україні", - заявили в МЗС. Франції.

Удари РФ по Запоріжжю та області

Російські окупанти завдавали ударів по Запоріжжю два дні поспіль - 9 та 10 серпня. У першому випадку противник випустив ракету Х-35 по житловому кварталу Шевченківського району, внаслідок чого троє людей загинули, дев'ять отримали поранення.

Після цього, 10 серпня, окупанти атакували Запоріжжя балістичною ракетою "Іскандер", яка вдарила по готелі у центрі міста. В ООН повідомили, що їхні співробітники часто зупинялися у готелі Reikartz, працюючи у Запоріжжі. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, кількість поранених у результаті склала 19 людей, серед яких 4 дітей.

Крім того, 11 серпня внаслідок російських атак у Запорізькій області загинула мешканка Пологівського району. Ще двоє людей, мешканці сіл Преображенка та Мала Токмачка, отримали поранення та були госпіталізовані.