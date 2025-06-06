МЗС у другу річницю підриву Каховської ГЕС: цей злочин Росії вимагає справедливості

У МЗС наголосили, що підрив греблі Каховської ГЕС спричинив найбільшу техногенну екологічну катастрофу в Європі з часів Другої світової війни. Наслідки катастрофи охопили майже 80 населених пунктів: без доступу до води залишилися 1,6 мільйона людей, було знищено екосистеми, отруєно ґрунти й води, а також винесено міни в акваторію Чорного моря.

Також підрив греблі призвів до втрати 14 мільярдів кубічних метрів прісної води - достатньо, щоб забезпечити мільйони людей водою протягом понад року.

"Руйнування греблі - це воєнний злочин. Цей акт демонструє жорстоку тактику Росії у війні проти України. Наслідки впливають на весь регіон, на відновлення якого підуть роки. Це був жахливий злочин Росії проти людей і природи. Він вимагає справедливості", - наголосили у МЗС.