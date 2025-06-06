МИД во вторую годовщину подрыва Каховской ГЭС: это преступление РФ требует справедливости

Умышленное разрушение плотины Каховской ГЭС является ужасным военным преступлением России против людей и природы. Страна-агрессор должна понести за него ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В МИД подчеркнули, что подрыв плотины Каховской ГЭС вызвал крупнейшую техногенную экологическую катастрофу в Европе со времен Второй мировой войны. Последствия катастрофы охватили почти 80 населенных пунктов: без доступа к воде остались 1,6 миллиона человек, были уничтожены экосистемы, отравлены почвы и воды, а также вынесены мины в акваторию Черного моря.
Также подрыв плотины привел к потере 14 миллиардов кубических метров пресной воды - достаточно, чтобы обеспечить миллионы людей водой в течение более года.
"Разрушение плотины - это военное преступление. Этот акт демонстрирует жестокую тактику России в войне против Украины. Последствия влияют на весь регион, на восстановление которого уйдут годы. Это было ужасное преступление России против людей и природы. Оно требует справедливости", - отметили в МИД.
Напомним, 6 июня 2023 года россияне подорвали плотину Каховской ГЭС, что привело к техногенной катастрофе.
Это также повлекло затопление ряда населенных пунктов Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Как сообщили тогда в "Укргидроэнерго", станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Кроме того, во время наводнения после подрыва захватчиками Каховской ГЭС на оккупированной Россией территории погибли по меньшей мере сотни людей.
Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что в сентябре 2022 года Украина знала, что РФ планирует заминировать и взорвать Каховскую ГЭС. При этом тогда никто не думал, что оккупанты разрушат полностью всю станцию.
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