Україна знала, що РФ підірве Каховську ГЕС, але не в таких масштабах, - "Укргідроенерго"
У вересні 2022 року Україна знала, що Росія планує замінувати та підірвати Каховську ГЕС, але тоді ніхто не думав, що окупанти зруйнують повністю всю станцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту в інтерв’ю для "Ми-Україна".
Гендиректор "Укргідроенерго" розповів, що окупанти заздалегідь почали завозити вибухівку на Каховську ГЕС.
За його словами, вже тоді було зрозуміло, що росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб зробити станцію непрацюючою.
"Ми думали, що побачивши контрнаступ ЗСУ, який відбувся тоді у Харкові та Херсоні, росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб нам залишилась непрацююча станція. Але ми ніколи не могли подумати, що вони дійдуть до такого маразму, щоб підірвати повністю всю станцію. Це взагалі не вкладається ні у які рамки, і неможливо зрозуміти їх мотиви", - зазначив Сирота.
Підрив Каховської ГЕС
Нагадаємо, у 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Як повідомили тоді в "Укргідроенерго", станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.
Окрім того, під час повені після підриву загарбниками Каховської ГЕС на окупованій Росією території загинули щонайменше сотні людей.
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