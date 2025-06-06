МЗС у другу річницю підриву Каховської ГЕС: цей злочин Росії вимагає справедливості
Навмисне руйнування греблі Каховської ГЕС є жахливим воєнним злочином Росії проти людей і природи. Країна-агресор має понести за нього відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
У МЗС наголосили, що підрив греблі Каховської ГЕС спричинив найбільшу техногенну екологічну катастрофу в Європі з часів Другої світової війни. Наслідки катастрофи охопили майже 80 населених пунктів: без доступу до води залишилися 1,6 мільйона людей, було знищено екосистеми, отруєно ґрунти й води, а також винесено міни в акваторію Чорного моря.
Також підрив греблі призвів до втрати 14 мільярдів кубічних метрів прісної води - достатньо, щоб забезпечити мільйони людей водою протягом понад року.
"Руйнування греблі - це воєнний злочин. Цей акт демонструє жорстоку тактику Росії у війні проти України. Наслідки впливають на весь регіон, на відновлення якого підуть роки. Це був жахливий злочин Росії проти людей і природи. Він вимагає справедливості", - наголосили у МЗС.
Підрив Каховської ГЕС
Нагадаємо, 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, що призвело до техногенної катастрофи.
Це також спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Як повідомили тоді в "Укргідроенерго", станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.
Окрім того, під час повені після підриву загарбниками Каховської ГЕС на окупованій Росією території загинули щонайменше сотні людей.
Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що у вересні 2022 року Україна знала, що РФ планує замінувати та підірвати Каховську ГЕС. При цьому тоді ніхто не думав, що окупанти зруйнують повністю всю станцію.
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