МИД во вторую годовщину подрыва Каховской ГЭС: это преступление РФ требует справедливости

Умышленное разрушение плотины Каховской ГЭС является ужасным военным преступлением России против людей и природы. Страна-агрессор должна понести за него ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что подрыв плотины Каховской ГЭС вызвал крупнейшую техногенную экологическую катастрофу в Европе со времен Второй мировой войны. Последствия катастрофы охватили почти 80 населенных пунктов: без доступа к воде остались 1,6 миллиона человек, были уничтожены экосистемы, отравлены почвы и воды, а также вынесены мины в акваторию Черного моря.

Также подрыв плотины привел к потере 14 миллиардов кубических метров пресной воды - достаточно, чтобы обеспечить миллионы людей водой в течение более года.

"Разрушение плотины - это военное преступление. Этот акт демонстрирует жестокую тактику России в войне против Украины. Последствия влияют на весь регион, на восстановление которого уйдут годы. Это было ужасное преступление России против людей и природы. Оно требует справедливости", - отметили в МИД.