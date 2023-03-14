МЗС Британії про конфіскацію активів РФ: не так просто, як передбачалося

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що процедура конфіскації російських активів не така проста, як передбачалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politics .

Під час запитань департаменту закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку представник лейбористів Стівен Доуті запитав міністра про конфіскацію російських активів.

"Коли міністр закордонних справ викладе чіткий план щодо конфіскації, а не просто заморожування російських державних активів?", - запитав Доуті.

Зі свого боку очільник МЗС Британії відповів: "Це не так просто, як передбачає його запитання. Річ у тім, що конфлікти по всьому світу відбувалися і раніше. Раніше були злочинці - і ніколи не було конфіскації активів".

Нагадаємо, США разом із союзниками заблокували або конфіскували понад 58 млрд доларів активів, що належать або контролюються громадянами РФ, які перебувають під санкціями.

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