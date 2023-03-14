МИД Британии об конфискации активов РФ: не так просто, как предполагалось

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что процедура конфискации российских активов не такая простая, как предполагалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politics .

Во время вопросов департамента иностранных дел, по делам Содружества и развития представитель лейбористов Стивен Доути спросил министра об конфискации российских активов.

"Когда министр иностранных дел изложит четкий план по конфискации, а не просто замораживанию российских государственных активов?", - спросил Доути.

В свою очередь глава МИД Британии ответил: "Это не так просто, как предполагает его вопрос. Дело в том, что конфликты по всему миру происходили и раньше. Раньше были преступники - и никогда не было конфискации активов".

Напомним, США вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более 58 млрд долларов активов, принадлежащих или контролируемых находящимися под санкциями гражданами РФ.

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