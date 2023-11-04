ua en ru
Сб, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МЗС Азербайджану чекає від Вірменії пропозицій щодо мирного договору

Азербайджан, Субота 04 листопада 2023 22:18
UA EN RU
МЗС Азербайджану чекає від Вірменії пропозицій щодо мирного договору Фото: міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов (factor.am)
Автор: Каріна Левицька

Азербайджану чекає від Вірменії новий пакет пропозицій щодо мирного договору.

Про це розповів міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report.

За словами міністра, не має значення, де і на яких майданчиках будуть проходити зустрічі між двома країнами.

"Азербайджан зацікавлений у нормалізації відносин із Вірменією. Нещодавно відбулася зустріч у форматі "3+3". Хоча заздалегідь зустріч із вірменським колегою не була запланована, проте вона відбулася і тривала понад 40 хвилин. Наразі ми чекаємо відповіді від Вірменії щодо пропонованих пакетів з нормалізації відносин і підписання майбутнього мирного договору ", - сказав Байрамов.

Байрамов нагадав, що спроби нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією почалися ще після війни 2020 року і наразі тривають.

"Посередництво глави Євроради Шарля Мішеля, так званий Брюссельський формат, позитивно позначився на нормалізації відносин", - додав Байрамов.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху

Нагадаємо, що 19-20 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху. Баку заявило про досягнення цілей у регіоні та відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Згодом Пашинян визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, включно з Нагірним Карабахом. А 9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією.

Водночас, за даними Politico, Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
NEWS
Росія ударила по українським військовим під час урочистостей, багато жертв
Росія ударила по українським військовим під час урочистостей, багато жертв
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше