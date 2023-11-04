ua en ru
Сб, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МИД Азербайджана ждет от Армении предложений по мирному договору

Азербайджан, Суббота 04 ноября 2023 22:18
UA EN RU
МИД Азербайджана ждет от Армении предложений по мирному договору Фото: министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (factor.am)
Автор: Карина Левицкая

Азербайджану ждет от Армении новый пакет предложений по мирному договору.

Об этом рассказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.

По словам министра, не имеет значения, где и на каких площадках будут проходить встречи между двумя странами.

"Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией. Недавно состоялась встреча в формате "3+3". Хотя заранее встреча с армянским коллегой не была запланирована, однако она состоялась и длилась более 40 минут. Сейчас мы ждем ответа от Армении относительно предлагаемых пакетов по нормализации отношений и подписания будущего мирного договора", - сказал Байрамов.

Байрамов напомнил, что попытки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией начались еще после войны 2020 года и сейчас продолжаются.

"Посредничество главы Евросовета Шарля Мишеля, так называемый Брюссельский формат, положительно сказался на нормализации отношений", - добавил Байрамов.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

Напомним, что 19-20 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона.

Впоследствии Пашинян признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включая Нагорный Карабах. А 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Арменией.

В то же время, по данным Politico, Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
NEWS
Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв
Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше