На Мюнхенській конференції головним питанням буде війна в Україні, - Рубіо

На Мюнхенській безпековій конференції головним питанням для всіх, у тому числі для американської делегації, буде питання війни Росії проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю SiriusXM Patriot.
"На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко сказав про це. Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити",- сказав Рубіо.
Він зазначив, що Трамп має наміри просуватися в цьому питанні, щоб закінчити війну в Україні.
"Це відповідає інтересам усіх, щоб ця війна закінчилася, й тому, очевидно, ми обговорюватимемо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами там (у Мюнхені - ред.)", - наголосив держсекретар США.
За його словами, іншою важливою темою обговорень на Мюнхенській конференції стануть можливості для врегулювання на Близькому Сході.
Мюнхенська конференція з безпеки цього року проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що її відвідають близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також очільники міжнародних організацій.
Участь у заході візьме й президент України Володимир Зеленський.
Конференцію також відвідає спецпредставник США з питань українсько-російської війни Кіт Келлог. Раніше ЗМІ писали про те, що він представить план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Однак пізніше Келлог особисто це спростував.
Також відомо, що спецпредставник США після форуму відвідає Україну.
Детальніше про те, що відомо про цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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