Мюнхенская "Бавария" в девятый раз выиграла Суперкубок Германии
Фото: в матче за Суперкубок Германии "Бавария" победила "Боруссию" (GettyImages)
"Бавария" в девятый раз выиграла Суперкубок Германии. В матче мюнхенская команда победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
Мюнхенский клуб выиграл первый трофей с новым главным тренером Юлианом Нагельсманном.
Первый трофей сезона в Германии разыграли в Дортмунде. "Бавария" вышла вперед на 41-й минуте после гола Роберта Левандовски. В начале второго тайма Томас Мюллер удвоил преимущество гостей.
На 64-й минуте Марко Ройс сократил отставание "Боруссии". Однако, через 10 минут Левандовски забил второй раз.
Ранее мы писали, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии.
Также "Бавария" официально объявила о назначении нового главного тренера. Ему всего 33 года.