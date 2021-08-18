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Мюнхенська "Баварія" вдев'яте виграла Суперкубок Німеччини

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Дортмунд, Середа 18 серпня 2021 01:39
Мюнхенська "Баварія" вдев'яте виграла Суперкубок Німеччини Фото: у матчі за Суперкубок Німеччини "Баварія" перемогла "Боруссію" (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

"Баварія" вдев'яте виграла Суперкубок Німеччини. У матчі мюнхенська команда перемогла дортмундську "Боруссію" з рахунком 3:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Мюнхенський клуб виграв перший трофей з новим головним тренером Юліаном Нагельсманном.

Перший трофей сезону в Німеччині розіграли в Дортмунді. "Баварія" вийшла вперед на 41-й хвилині після голу Роберта Левандовскі. На початку другого тайму Томас Мюллер подвоїв перевагу гостей.

На 64-й хвилині Марко Ройс скоротив відставання "Боруссії". Однак, через 10 хвилин Левандовскі забив вдруге.

Раніше ми писали, що "Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини.

Також "Баварія" офіційно оголосила про призначення нового головного тренера. Йому всього 33 роки.

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