Мюнхенська конференція 2025. Хто та коли виступатиме: повний розклад та час

Щорічна Мюнхенська безпекова конференція (Munich Security Conference) стартує вже сьогодні, 14 лютого і триватиме до 16 лютого. Стало відомо, коли відбудуться ключові виступи на MSC.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Мюнхенської конференції 2025.
Відкриє конференцію Крістоф Хойсген сьогодні, який головуватиме на MSC. Після із вступною промовою виступить федеральний президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр.
Як і в попередні роки, програма Мюнхенської конференції складатиметься з трьох частин: основної програми, яку курує MSC, близько 200 супутніх заходів і десятків публічних подій.
Так, у п'ятницю, 14 лютого розпочнеться основна програма конференції, яка буде присвячена викликам глобальної безпеки, включаючи глобальне управління, стійкість демократії, кліматичну безпеку та багато інших тем.
У суботу, 15 лютого відбудуться дебати про стан міжнародного порядку, а також про регіональні конфлікти й кризи. Майбутнє трансатлантичного партнерства також буде в центрі уваги другого дня конференції.
При цьому в неділю, 16 лютого конференція завершиться дискусіями про роль Європи у світі.
Розклад ключових виступів (за київським часом) на Мюнхенській конференції 2025:
Зазначимо, що на Мюнхенській конференції також заплановані виступи Держсекретаря США Марко Рубіо та глави Пентагону Піта Гегсета, а також Єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса. Втім, у програмі MSC час їх промов ще не визначений.
З повним розкладом виступів (за місцевим часом) на конференції з 14 по 16 лютого можна ознайомитись в наведеному нижче документі.
Нагадаємо, як раніше анонсували в Держдепі США на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого, головною темою буде війна Росії проти України. Також серед ключових тем - енергетика, кліматичні зміни, ШІ, міжнародна торгівля.
У конференції візьмуть участь понад 60 глав країн та урядів та понад 100 міністрів. Українську делегацію на заході очолить президент Володимир Зеленський.
Зазначимо, Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC) - це щорічний міжнародний форум, присвячений обговоренню актуальних питань безпеки.
Вона була заснована у 1963 році й стала важливою платформою для обміну думками між представниками різних країн світу. На MSC щороку збираються політики, військові та різні урядові й неурядові міжнародні організації та дискутують про зовнішню політику, безпеку та питання, повʼязані з обороною.
Формат MSC не передбачає підсумкових комюніке або резолюцій, що мають юридичну силу. Втім, голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген висловив сподівання, що цього року вдасться окреслити кроки до миру в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.