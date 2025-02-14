Мюнхенская конференция 2025. Кто и когда будет выступать: полное расписание и время

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference) стартует уже сегодня, 14 февраля и продлится до 16 февраля. Стало известно, когда состоятся ключевые выступления на MSC.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Мюнхенской конференции 2025.
Откроет конференцию Кристоф Хойсген сегодня в 13:30 (14:40 по Киеву), который будет председательствовать на MSC. После вступительной речи выступит федеральный президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер.
Как и в предыдущие годы, программа Мюнхенской конференции будет состоять из трех частей: основной программы, которую курирует MSC, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий.
Так, в пятницу, 14 февраля начнется основная программа конференции, которая будет посвящена вызовам глобальной безопасности, включая глобальное управление, устойчивость демократии, климатическую безопасность и многие другие темы.
В субботу, 15 февраля состоятся дебаты о состоянии международного порядка, а также о региональных конфликтах и кризисах. Будущее трансатлантического партнерства также будет в центре внимания второго дня конференции.
При этом в воскресенье, 16 февраля конференция завершится дискуссиями о роли Европы в мире.
Расписание ключевых выступлений (по киевскому временени) на Мюнхенской конференции 2025:
Отметим, что на Мюнхенской конференции также запланированы выступления Госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета, а также Еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса. Впрочем, в программе MSC время их выступлений еще не определено.
С полным расписанием выступлений (по местному времени) на конференции с 14 по 16 февраля можно ознакомиться в документе ниже.
Напомним, как ранее анонсировали в Госдепе США на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, главной темой будет война России против Украины. Также среди ключевых тем - энергетика, климатические изменения, ИИ, международная торговля.
В конференции примут участие более 60 глав стран и правительств и более 100 министров. Украинскую делегацию на мероприятии возглавит президент Владимир Зеленский.
Отметим, Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference, MSC) - это ежегодный международный форум, посвященный обсуждению актуальных вопросов безопасности.
Она была основана в 1963 году и стала важной платформой для обмена мнениями между представителями разных стран мира. На MSC ежегодно собираются политики, военные и различные правительственные и неправительственные международные организации и дискутируют о внешней политике, безопасности и вопросах, связанных с обороной.
Формат MSC не предусматривает итоговых коммюнике или резолюций, имеющих юридическую силу. Впрочем, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выразил надежду, что в этом году удастся очертить шаги к миру в Украине.
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