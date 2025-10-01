ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Мюнхені пролунала серія вибухів: є загиблий та поранені

Середа 01 жовтня 2025 09:00
UA EN RU
У Мюнхені пролунала серія вибухів: є загиблий та поранені Фото: у Мюнхені пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Мюнхені пролунало кілька вибухів, в результаті яких одна людина загинула. Також зафіксовано стрілянину, поліція проводить операцію в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та Twitter поліції Мюнхена.

"Наразі ми проводимо операцію в районі Лерхенау спільно з пожежною службою. Очікуються значні перебої із рухом транспорту. Будь ласка, уникайте цього району", - йдеться у повідомленні поліції Мюнхена.

За даними Bild, на півночі Мюнхена проводиться масштабна операція за участю поліції та пожежників. На місці події вночі та рано зранку сталося кілька вибухів, а також лунали постріли.

Згодом на місці було виявлено тіло чоловіка та людину з вогнепальними пораненнями. На місці також працюють спецпідрозділи та фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, точні обставини того, що сталося, поки що невідомі.

Вибухи у Німеччині

Нагадаємо, раніше у німецькому Тройсдорфі прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Двоє співробітників отримали серйозні поранення.

Згідно з попередньою інформацією, подія трапилась на території оборонного підприємства Diehl Defense, яка, своєю чергою, має дві дочірні компанії в Тройсдорфі.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині стався вибух на хімзаводі. В результаті інциденту поранення отримали 14 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мюнхен Вибух
Новини
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні