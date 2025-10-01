У Мюнхені пролунала серія вибухів: є загиблий та поранені
У Мюнхені пролунало кілька вибухів, в результаті яких одна людина загинула. Також зафіксовано стрілянину, поліція проводить операцію в одному з районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та Twitter поліції Мюнхена.
"Наразі ми проводимо операцію в районі Лерхенау спільно з пожежною службою. Очікуються значні перебої із рухом транспорту. Будь ласка, уникайте цього району", - йдеться у повідомленні поліції Мюнхена.
За даними Bild, на півночі Мюнхена проводиться масштабна операція за участю поліції та пожежників. На місці події вночі та рано зранку сталося кілька вибухів, а також лунали постріли.
Згодом на місці було виявлено тіло чоловіка та людину з вогнепальними пораненнями. На місці також працюють спецпідрозділи та фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, точні обставини того, що сталося, поки що невідомі.
Вибухи у Німеччині
Нагадаємо, раніше у німецькому Тройсдорфі прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Двоє співробітників отримали серйозні поранення.
Згідно з попередньою інформацією, подія трапилась на території оборонного підприємства Diehl Defense, яка, своєю чергою, має дві дочірні компанії в Тройсдорфі.
Також раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині стався вибух на хімзаводі. В результаті інциденту поранення отримали 14 людей.