В Мюнхене прогремела серия взрывов: есть погибший и раненые
В Мюнхене прогремело несколько взрывов, в результате которых один человек погиб. Также зафиксирована стрельба, полиция проводит операцию в одном из районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и Twitter полиции Мюнхена.
"Сейчас мы проводим операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Ожидаются значительные перебои с движением транспорта. Пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в сообщении полиции Мюнхена.
По данным Bild, на севере Мюнхена проводится масштабная операция с участием полиции и пожарных. На месте происшествия ночью и рано утром произошло несколько взрывов, а также раздавались выстрелы.
Впоследствии на месте было обнаружено тело мужчины и человека с огнестрельными ранениями. На месте также работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, точные обстоятельства случившегося пока неизвестны.
Взрывы в Германии
Напомним, ранее в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. Двое сотрудников получили серьезные ранения.
Согласно предварительной информации, происшествие случилось на территории оборонного предприятия Diehl Defense, которая, в свою очередь, имеет две дочерние компании в Тройсдорфе.
Также ранее РБК-Украина писало, что в Германии произошел взрыв на химзаводе. В результате инцидента ранения получили 14 человек.