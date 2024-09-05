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У Мюнхені біля консульства Ізраїлю сталася стрілянина

Мюнхен, Четвер 05 вересня 2024 11:53
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У Мюнхені біля консульства Ізраїлю сталася стрілянина Фото: у центрі Мюнхена сталася стрілянина 5 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Мюнхена сталася стрілянина у четвер, 5 вересня. Неподалік від місця події знаходиться консульство Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Німецькі ЗМІ пишуть про постріли біля Центру документації історії націонал-соціалізму у Мюнхені, там також знаходиться генеральне консульство Ізраїлю.

На місці події проводиться масштабна поліцейська операція, задіяний вертоліт. За даними ЗМІ, щонайменше одна людина поранена.

У поліції заявили, що правоохоронці відкрили вогонь по підозрілій людині. Вона була поранена. Іншої інформації про підозрюваного, нападника чи те, у кого він цілився, поки немає.

У мережі німецькі журналісти опублікували відео, на якому чути постріли.

Варто додати, що сьогодні, 5 вересня, роковини теракту 1972 року, коли під час Олімпіади в Мюнхені палестинські бойовики розстріляли 11 ізраїльських спортсменів.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Луцьку сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по військових. Один з них отримав поранення та був госпіталізований.

Також зазначимо, що 4 вересня сталася стрілянина у школі в американському штаті Джорджія. Невідомий обстріляв старшокласників, внаслідок чого чотири людини загинули та близько 30 були поранені.

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