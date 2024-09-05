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В Мюнхене возле консульства Израиля произошла стрельба

Мюнхен, Четверг 05 сентября 2024 11:53
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В Мюнхене возле консульства Израиля произошла стрельба Фото: в центре Мюнхена произошла стрельба 5 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В центре Мюнхена произошла стрельба в четверг, 5 сентября. Недалеко от места происшествия находится консульство Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Немецкие СМИ пишут о выстрелах возле Центра документации истории национал-социализма в Мюнхене, там находится генеральное консульство Израиля.

На месте происшествия проводится масштабная полицейская операция, задействованный вертолет. По данным СМИ, по меньшей мере один человек ранен.

В полиции заявили, что правоохранители открыли огонь по подозрительному человеку. Он был ранен. Другой информации о подозреваемом, нападающем или том, в кого он целился, пока нет.

В сети немецкие журналисты опубликовали видео, на котором слышны выстрелы.

Стоит добавить, что сегодня, 5 сентября, годовщина теракта 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене палестинские боевики расстреляли 11 израильских спортсменов.

Напомним, в конце августа в Луцке произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по военным. Один из них получил ранения и был госпитализирован.

Также отметим, что 4 сентября произошла стрельба в школе в американском штате Джорджия. Неизвестный обстрелял старшеклассников, в результате чего четыре человека погибли и около 30 были ранены.

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Израиль Мюнхен
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