В Мюнхене возле консульства Израиля произошла стрельба

В центре Мюнхена произошла стрельба в четверг, 5 сентября. Недалеко от места происшествия находится консульство Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Немецкие СМИ пишут о выстрелах возле Центра документации истории национал-социализма в Мюнхене, там находится генеральное консульство Израиля.

На месте происшествия проводится масштабная полицейская операция, задействованный вертолет. По данным СМИ, по меньшей мере один человек ранен.

В полиции заявили, что правоохранители открыли огонь по подозрительному человеку. Он был ранен. Другой информации о подозреваемом, нападающем или том, в кого он целился, пока нет.

В сети немецкие журналисты опубликовали видео, на котором слышны выстрелы.

Стоит добавить, что сегодня, 5 сентября, годовщина теракта 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене палестинские боевики расстреляли 11 израильских спортсменов.