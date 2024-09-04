В американському штаті Джорджія сталася стрілянина в школі, є жертви
В американському штаті Джорджія у середу, 4 вересня, сталася стрілянина в школі. Невідомий відкрив вогонь по старшокласниках, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як повідомляється, щонайменше чотири людини були вбиті й ще близько 30 отримали поранення в результаті стрілянини в середній школі "Апалачі" в Віндері, штат Джорджія.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Поки що його особа не встановлена й не відомо, чи навчається він у цій школі.
Тим часом пресслужба Білого дому повідомила, що президента США Джо Байдена оповістили про трагічний інцидент. Адміністрація президента координує роботу з федеральними й місцевими службами.
Нагадаємо, 13 липня під час мітингу в Пенсільванії стріляли у колишнього президента США Дональда Трампа. Було кілька вистрілів й одна з куль зачепила вухо Трампа. Детальніше про замах - у матеріалі РБК-Україна.
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