Нічна стрілянина у Луцьку: поліція шукає нападника, який відкрив вогонь по військових

В ніч з 26 на 27 серпня у Луцька сталася стрілянина. Правоохоронці наразі з'ясовують обставини інциденту та шукають людину, яка відкрила вогонь по військових, внаслідок чого одного поранив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Національної поліції у Волинської області.

Зазначається, що інцидент трапився на одному з постів охорони. Невідомий почав стріляти по військових. Військовослужбовці відповіли вогнем, але нападник втік з місця події.

Повідомляється, що внаслідок стрілянини один з військових отримав поранення і був госпіталізований.

У Луцьку було введено спеціальну поліцейську операцію, спрямовану на пошуки злочинця.

Національна поліція Волинської області вже розпочала кримінальне провадження за фактом посягання на життя військовослужбовця згідно зі ст. 348 Кримінального кодексу України. Нападнику може загрожувати позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.