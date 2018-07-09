Мюллеру могут отказать в возможности лично допросить Трампа

Адвокаты Трампа могут отказать Мюллеру в возможности задать вопросы

Спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках его расследования российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, могут отказать в возможности задать вопросы президенту США Дональду Трампу лично. Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, группа юристов президента "близка к тому, чтобы принять решение" о том, что он не будет отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера.

Кроме этого, бывший мэр Нью-Йорка и ведущий адвокат Трампа Руди Джулиани заявил телекомпании ABC News и CNN, что адвокаты президента хотят получить от следственных Мюллера показания, которые указывают на правонарушения со стороны Трампа, прежде чем они согласятся на беседу спецпрокурора с ним.

"Мы тщательно изучили все обстоятельства, которые могли быть связаны с заговором и препятствованием правосудию. Мы не смогли найти ничего, что можно было бы инкриминировать президенту, и мы хотим знать, на чем основывается это расследование", - сказал Руди Джулиани.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может добровольно явиться на допрос к спецпрокурорe Роберту Мюллеру, который расследует обвинения в сговоре команды президента с Россией.