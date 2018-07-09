Мюллеру можуть відмовити у можливості особисто допитати Трампа

Адвокати Трампа можуть відмовити Мюллеру в можливості поставити запитання

Спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках його розслідування російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році, можуть відмовити в можливості поставити запитання президенту США Дональду Трампу особисто. Про це повідомляє "Голос Америки".

Так, група юристів президента "близька до того, щоб прийняти рішення" про те, що він не буде відповідати на питання спецпрокурора Роберта Мюллера.

Окрім цього, колишній мер Нью-Йорка і ведучий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив телекомпаніям ABC News і CNN, що адвокати президента хочуть отримати від слідчих Мюллера свідчення, які вказують на правопорушення з боку Трампа, перш ніж вони погодяться на бесіду спецпрокурора з ним.

"Ми ретельно вивчили всі обставини, які могли бути пов'язані зі змовою і перешкоджання правосуддю. Ми не змогли знайти нічого, що можна було б інкримінувати президенту, і ми хочемо знати, на чому ґрунтується це розслідування", - сказав Руді Джуліані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп може добровільно з'явитися на допит до спецпрокурора Роберту Мюллеру, який розслідує звинувачення у змові команди президента з Росією.