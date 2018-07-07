Адвокаты Трампа назвали условие его добровольной явки на допрос к спецпрокурору Мюллеру

Мюллер должен доказать, что у него есть основания подозревать Трампа в нарушении закона, заявил адвокат

Президент США Дональд Трамп может добровольно явиться на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды президента с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

Трамп может добровольно явится при выполнении главного условия, однако шансы на это становятся все более призрачными.

По словам адвоката, Мюллер должен сначала доказать, что у него есть основания подозревать президента в нарушении закона.

"Если они смогут прийти к нам и предъявить основания, и если это будет легитимно, и они что-то найдут, мы можем, исходя из этого, оценить их объективность", - сообщил адвокат.

Отметим, что Трамп призвал спецпрокурора составить запрос и написать отчет по делу. При этом Джулиани уточнил, что адвокаты Трампа планируют написать свое собственное резюме по этому делу.

Напомним, ранее сообщалось, что Мюллер на встрече с адвокатами Трампа в марте заявил, что направит повестку в суд для Трампа, если он откажется поговорить с следователями.