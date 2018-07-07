Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Адвокаты Трампа назвали условие его добровольной явки на допрос к спецпрокурору Мюллеру

НовостиОбщество    07.07.2018 - 08:20
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)

Мюллер должен доказать, что у него есть основания подозревать Трампа в нарушении закона, заявил адвокат

Президент США Дональд Трамп может добровольно явиться на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды президента с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

Трамп может добровольно явится при выполнении главного условия, однако шансы на это становятся все более призрачными.

По словам адвоката, Мюллер должен сначала доказать, что у него есть основания подозревать президента в нарушении закона.

"Если они смогут прийти к нам и предъявить основания, и если это будет легитимно, и они что-то найдут, мы можем, исходя из этого, оценить их объективность", - сообщил адвокат.

Отметим, что Трамп призвал спецпрокурора составить запрос и написать отчет по делу. При этом Джулиани уточнил, что адвокаты Трампа планируют написать свое собственное резюме по этому делу.

Напомним, ранее сообщалось, что Мюллер на встрече с адвокатами Трампа в марте заявил, что направит повестку в суд для Трампа, если он откажется поговорить с следователями.

В США прокомментировали возможный вывод американських войск из Германии Трамп заявил, что Ким Чен Ын "видит другое будущее" для КНДР
Теги публикации: Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь