Мюллер висунув нові звинувачення у справі про втручання РФ у вибори США

Мюллер висунув нові звинувачення проти Пола Манафорта, а також його помічника Костянтина Килимника

Офіс спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у президентські вибори США, висунув нові звинувачення проти екс-менеджера кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, а також його помічника Костянтина Килимника. Про це повідомляє The Hill.

"Мюллер пред'явив обвинувальний акт у п'ятницю в суді Округу Колумбія, в якому висуваються нові пункти звинувачення проти Пола Манафорта, а також Костянтина Килимника, давнього помічника Манафорта", - зазначає видання.

Так, вони звинувачуються в перешкоджанні правосуддю, а також у змові з метою перешкоджання правосуддю, зокрема Манафорт і Килимник намагалися перешкодити появі нових показань двох свідків, які проходять у справі.

"Манафорт і Килимник свідомо і навмисно намагалися вплинути на двох", - уточнює видання, щоб ті змінили свої показання.

Згідно з інформацією видання, Килимник раніше згадувався в розслідуванні Мюллера як "Особа" А, яка була пов'язана з російською розвідкою. У документах слідства вказується, що Манафорт і його партнер Річард Гейтс знали про те, що ця особа була пов'язана зі спецслужбами Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мюллер звинуватив підозрюваного Манафорта в спробах впливу на свідків.