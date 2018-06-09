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Мюллер висунув нові звинувачення у справі про втручання РФ у вибори США

НовиниСуспільство    09.06.2018 - 08:34
Фото: Роберт Мюллер (The White House)
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Мюллер висунув нові звинувачення проти Пола Манафорта, а також його помічника Костянтина Килимника

Офіс спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у президентські вибори США, висунув нові звинувачення проти екс-менеджера кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, а також його помічника Костянтина Килимника. Про це повідомляє The Hill.

"Мюллер пред'явив обвинувальний акт у п'ятницю в суді Округу Колумбія, в якому висуваються нові пункти звинувачення проти Пола Манафорта, а також Костянтина Килимника, давнього помічника Манафорта", - зазначає видання.

Так, вони звинувачуються в перешкоджанні правосуддю, а також у змові з метою перешкоджання правосуддю, зокрема Манафорт і Килимник намагалися перешкодити появі нових показань двох свідків, які проходять у справі.

"Манафорт і Килимник свідомо і навмисно намагалися вплинути на двох", - уточнює видання, щоб ті змінили свої показання.

Згідно з інформацією видання, Килимник раніше згадувався в розслідуванні Мюллера як "Особа" А, яка була пов'язана з російською розвідкою. У документах слідства вказується, що Манафорт і його партнер Річард Гейтс знали про те, що ця особа була пов'язана зі спецслужбами Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мюллер звинуватив підозрюваного Манафорта в спробах впливу на свідків.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Пол Манафорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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