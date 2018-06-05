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Манафорту могут изменить досудебный домашний арест на тюрьму

НовостиОбщество    05.06.2018 - 15:39
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/disneyabc)
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/disneyabc)

Манафорта обвинили в попытках влияния на свидетелей

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует попытки России влиять на прошлую президентскую кампанию, обвинил подозреваемого Пола Манафорта в попытках влияния на свидетелей. Об этом сообщает "Голос Америки".

Сообщается, что Манафорту, который ранее работал советником президента Украины Виктора Януковича и его пророссийской "Партии регионов", теперь грозит досудебное заключение.

Отметим, что первый судебный процесс в штате Вирджиния назначен на конец лета. Суда в Вашингтоне по другой части обвинений ожидают позже.

Как известно, Манафорту предъявили обвинение в заговоре, уклонении от налогов и в отмывании денег, и он, заплатив 10 млн долларов залога, находится под домашним арестом в ожидании суда.

Напомним, ранее адвокаты Манафорта требовали закрыть дело, потому что оно не связано с расследованием вмешательства России выборы президента США 2016 года. При этом позже суд округа Колумбия отказался закрыть дело в отношении политтехнолога и бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Пол Манафорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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