Манафорту могут изменить досудебный домашний арест на тюрьму

Манафорта обвинили в попытках влияния на свидетелей

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует попытки России влиять на прошлую президентскую кампанию, обвинил подозреваемого Пола Манафорта в попытках влияния на свидетелей. Об этом сообщает "Голос Америки".

Сообщается, что Манафорту, который ранее работал советником президента Украины Виктора Януковича и его пророссийской "Партии регионов", теперь грозит досудебное заключение.

Отметим, что первый судебный процесс в штате Вирджиния назначен на конец лета. Суда в Вашингтоне по другой части обвинений ожидают позже.

Как известно, Манафорту предъявили обвинение в заговоре, уклонении от налогов и в отмывании денег, и он, заплатив 10 млн долларов залога, находится под домашним арестом в ожидании суда.

Напомним, ранее адвокаты Манафорта требовали закрыть дело, потому что оно не связано с расследованием вмешательства России выборы президента США 2016 года. При этом позже суд округа Колумбия отказался закрыть дело в отношении политтехнолога и бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.