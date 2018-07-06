Мюллер увеличил штат, поскольку расследование вмешательства РФ в выборы продвигается

Мюллер привлекает новыекадры с нескольких офисов генпрокуроров и Минюста США

Специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер начал расширять штат своей прокурорской группы в связи с тем, что расследование вмешательства РФ в выборы США продвигается. Об этом сообщает The Hill.

Отмечено, что Мюллер привлекает профессиональные кадры с нескольких офисов генпрокуроров и Минюста США.

"Спецпрокурор Мюллер нанимает дополнительных прокуроров для работы в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, команда Мюллера, в настоящее время состоящая из 17 федеральных прокуроров, занимается большим количеством дел, связанных с ежегодным расследованием вмешательства России и возможного сговора с кампанией Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции США с момента назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по России в мае 2017 года потратило свыше 17 млн долларов (14,5 млн евро) на расследование возможных связей президента Дональда Трампа и его окружения с РФ.