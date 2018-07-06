Мюллер збільшив штат, оскільки розслідування втручання РФ у вибори просувається

Мюллер наймає нові кадры з декількох офісів генпрокурорів і Мін'юсту США

Спеціальний прокурор і колишній директор ФБР Роберт Мюллер почав розширювати штат своєї прокурорської групи у зв'язку з тим, що розслідування втручання Росії у вибори США просувається. Про це повідомляє The Hill.

Зазначено, що Мюллер приваблює професійні кадри з декількох офісів генпрокурорів і Мін'юсту США.

"Спецпрокурор Мюллер наймає додаткових прокурорів для роботи в рамках розслідування про втручання Росії у президентські вибори 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, команда Мюллера, в даний час складається з 17 федеральних прокурорів, займається великою кількістю справ, пов'язаних із щорічним розслідуванням втручання Росії та можливої змови з кампанією Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США з моменту призначення Роберта Мюллера спецпрокурором по Росії в травні 2017 року витратило понад 17 млн доларів (14,5 млн євро) на розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа і його оточення з РФ.