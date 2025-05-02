МЮ знищив "Атлетік", перемоги "Тоттенхема" та "Челсі": англійські гранди впевнено крокують до фіналів єврокубків

Ліга Європи, півфінал, перші матчі

"Атлетік" – Манчестер Юнайтед" – 0:3

Голи: Каземіро, 30, Фернандеш, 37 (пенальті), 45

Вилучення: Вівіан (А), 35

"Тоттенхем" – "Буде-Глімт" – 3:1

Голи: Джонсон, 1, Меддісон, 34, Соланке, 61 (пенальті) – Сальтнес, 83

Ліга конференцій, півфінал, перші матчі

"Юргорден" – "Челсі" – 1:4

Голи: Мулугета, 68 – Санчо, 12, Мадуеке, 43, Джексон, 59, 65

"Бетіс" – "Фіорентина" – 2:1

Голи: Еззальзулі, 7, Антоні, 64 – Раньєрі, 73

"Атлетік" прощається з домашнім фіналом

Найбільш цікавим протистоянням півфіналу в Лізі Європи обіцяв бути матч у Більбао, де місцевий "Атлетік" у статусі фаворита приймав "Манчестер Юнайтед".

На жаль, справжньої боротьби не вийшло. А ключовим моментом став епізод на 35-й хвилині. Захисник господарів Вівіан у власному штрафному притримав Гойлунда. Арбітр після перевірки на ВАР не лише призначив пенальті у ворота басків, а й показав червону картку порушнику.

На той час гості вели у рахунку після голу Каземіро. Фернандес реалізував 11-метровий та подвоїв перевагу. А ще до перерви - оформив дубль та фактично закрив гру. У другому таймі "Юнайтед" мав декілька можливостей довести рахунок до зовсім непристойного.

Перед матчем на "Олд Траффорд" манкуніанці тепер виглядають очевидними фаворитами, і баскам доведеться вигадати щось нестандартне, щоб переломити хід протистояння на свою користь. Схоже фінал Ліги Європи в Більбао пройде 21 травня без місцевої команді.

Більш того, вирішальний поєдинок з великою ймовірністю може стати суто англійським. Оскільки у другій парі "Тоттенхем" не став нянчитися з норвезькими порушниками спокою з "Буде-Глімт". Перший гол у ворота гостей влетів, ще коли хвилинна стрілка годинника не встигла зробити оберт: супершвидкий гол на рахунку Джонсона. Меддісон до перерви зробив рахунок 2:0. А в другому таймі Соланке реалізував пенальті та довів справу до розгрому. До честі скандинавів, їм вдалося сквитати один гол зусиллями Сальтнеса. Можливо ми й дочекаємося дива у матчі-відповіді за полярним колом.

Ліга конференцій: з ким розіграє трофей команда Мудрика

Лондонський "Челсі" вже може замовляти квитки у польський Вроцлав, де 28 травня визначиться володар третього за значимістю євротрофею. "Сині" не лише забезпечили собі комфортну перевагу в Стокгольмі над місцевим "Юргорденом", а й змогли зробити це ротаційним складом. Що важливо перед грою з "Ліверпулем" в АПЛ, де команда Енцо Марески веде боротьбу за зону ЛЧ.

А от хто гратиме с партнерами Мудрика у фіналі – питання. "Бетіс" міг цього вечора розгромити "Фіорентину". Лише один Бартра мав три реальні шанси відзначитися, але жодним не скористався. Тепер іспанцям буде непросто у Флоренції, де "фіалки" діятимуть значно сміливіше в атаці.