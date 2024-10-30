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МЮ знайшов нового тренера: веде переговори та шукає гроші на компенсацію

Фото: Рубен Аморім (instagram.com/sportingcp)
Автор: Андрій Костенко

Англійський "Манчестер Юнайтед" вступив у перемовини з лісабонським "Спортінгом" щодо Рубена Аморіма. Він повинен замінити звільненого раніше Еріка тен Хага.

Про це повідомляє РБК- Україна з посиланням на Sky Sports.

"Спортінг" уже підтвердив, що отримав документи про готовність англійського гранда активувати клаусулу в контракті тренера, яка становить 10 млн євро. Про можливий перехід обережно висловився і сам фахівець.

"Є інтерес із боку "Манчестер Юнайтед", є виплата за відступними. Але ще нічого не вирішено. Просто скажу, що я візьмуся за все, що захочу, як завжди робив протягом усієї кар'єри гравця та тренера", – повідомив португалець на прес-конференції після перемоги над "Насьоналем" у Кубку країни.

За інформацією Caught Offside, Аморім підпише контракт із "червоними дияволами" на два роки з можливістю продовження ще на сезон. Він зароблятиме в англійському клубі 8 млн євро на рік.

МЮ готовий у будь-який момент виплатити португальцям 10 млн євро відступних, щоб перехід фахівця стався якнайшвидше. Втім, є ще одна проблема. За даними A Bola, Аморім хоче забрати з собою трьох помічників зі штабу "Спортінга", на яких дія клаусули не поширюється. За це англійцям доведеться доплатити ще до 5 млн євро.

Також залишається питання з часом. Лісабонці матимуть право не відпускати тренера протягом 30 днів після виплати клаусули. Це теж не влаштовує МЮ, тому і йдуть перемовини про додаткові бонуси.

Хто такий Рубен Аморім

39-річний португальський фахівець. Під час кар'єри гравця виступав на батьківщині за "Белененсеш", "Брагу" та "Бенфіку", а також за катарський "Аль-Вакрах". За збірну Португалії провів 14 матчів, був учасником чемпіонатів світу 2010 та 2014 років.

Після завершив кар'єри гравця у 2017 році, тренував португальські клуби "Каза Піа" та "Брага". З останньою виграв Кубок португальської ліги-2020.

У березні 2020-го очолив "Спортінг". З "левами" двічі став чемпіоном Португалії (2021, 2024 роки), а також виграв Суперкубок країни-2021.

На старті поточного сезону лісабонський клуб переміг у всіх дев'яти матчах чемпіонату Португалії та йде першим у таблиці. У Лізі чемпіонів "Спортінг" посідає восьму сходинку з сімома очками у активі.

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