МЮ нашел нового тренера: ведет переговоры и ищет деньги на компенсацию

"Спортинг" уже подтвердил, что получил документы о готовности английского гранда активировать клаусулу в контракте тренера, которая составляет 10 млн евро. О возможном переходе осторожно высказался и сам специалист.

"Есть интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", есть выплата отступных. Но еще ничего не решено. Просто скажу, что я возьмусь за все, что захочу, как всегда делал на протяжении всей карьеры игрока и тренера", – сообщил португалец на пресс-конференции после победы над "Насьоналем" в Кубке страны.

По информации Caught Offside, Аморим подпишет контракт с "красными дьяволами" на два года с возможностью продления еще на сезон. Он будет зарабатывать в английском клубе 8 млн. евро в год.

МЮ готов в любой момент выплатить португальцам 10 млн евро отступных, чтобы переход специалиста произошел как можно быстрее. Впрочем, есть еще одна проблема. По данным A Bola, Аморим хочет забрать с собой трех помощников из штаба "Спортинга", на которых действие клаусулы не распространяется. За это англичанам придется доплатить еще до 5 млн. евро.

Также остается вопрос со временем. Лиссабонцы будут вправе не отпускать тренера в течение 30 дней после выплаты клаусулы. Это тоже не устраивает МЮ, потому и идут переговоры о дополнительных бонусах.

Кто такой Рубен Аморим

39-летний португальский специалист. Во время карьеры игрока выступал на родине за "Белененсеш", "Брагу" и "Бенфику", а также за катарский "Аль-Вакрах". За сборную Португалии провел 14 матчей, был участником чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.

После завершил карьеры игрока в 2017 году, тренировал португальские клубы "Каза Пиа" и "Брага". С последним выиграл Кубок португальской лиги-2020.

В марте 2020-го возглавил "Спортинг". Со "львами" дважды стал чемпионом Португалии (2021, 2024 годы), а также выиграл Суперкубок страны-2021.

На старте текущего сезона лиссабонский клуб победил во всех девяти матчах чемпионата Португалии и идет первым в таблице. В Лиге чемпионов "Спортинг" занимает восьмую строчку с семью очками в активе.