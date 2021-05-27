"МЮ" и "Вильяреал" лишь в серии пенальти определили победителя ЛЕ. Били даже вратари

"Вильяреал" в серии пенальти обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы . Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а единственный промах с "точки" совершил голкипер англичан Давид Де Хеа - 11:10 по пенальти в пользу "Вильяреала".

С самого начала поединка "МЮ" стал действовать активнее. Испанцы инициативу англичанам отдали и действовали больше на контратаках. При этом уже на 8-й минуте поединка пошла первая кровь - правый защитник испанцев Фойт вблизи своей штрафной наступил на мяч и упал лицом в ногу Погба. В итоге разбитый то ли нос, то ли голова и попытки несколько минут остановить кровотечение. К слову, Фойт поединок таки смог продолжить.

Хоть манкунианцы и больше владели мячом, но серьезной опасности у ворот Рульи создать не получалось. А вот "Вильяреал" умудрился выжать максимум из штрафного в центре поля. Англичане на 29-й минуте сфолили в центре поля. Игроки испанского клуба выполнили навес в штрафную, где Линделеф не смог уследить за Морено, который переправил мяч в сетку - 1:0. Особых предпосылок для гола до этого у "желтой субмарины" не было.

"МЮ" продолжил больше владеть мячом, но без реальных угроз воротам Рульи. Единственный по-настоящему острый момент англичане создали уже в добавленное к первому тайму время. Гринвуд прорвался по правому флангу в штрафную и выполнил прострел. Пытаясь выбить мяч Альбиоль чуть не срезал его в собственные ворота, но выручил Рульи.

Но уже на старте второго тайма игрокам "МЮ" удалось счет сравнять. На 55-й минуте после подачи с углового мяч после рикошета отскочил к Кавани, а тот сходу переправил круглый в сетку - 1:1. Этот гол для уругвайца стал шестым в пяти матчах нынешнего розыгрыша ЛЕ.

Далее "красные дьяволы" продолжили атаковать, а испанцам крайне редко удавалось даже перейти на чужую половину поля. Но до конца основного времени ни одной команде забить, или хотя бы создать реальный момент, не удалось. В итоге - два тайма по 15 минут.

Под конец первого экстра тайма "Вильяреал" имел неплохой шанс отметиться. "МЮ" потерял мяч вблизи своей штрафной, а испанцы быстро вывели Алькасера на ударную позицию в штрафной, но тот запустил мяч сильно выше ворота. А уже на 115-й минуте испанцы апеллировали к рефери из-за попадания после удара мяча в руку Фреду в штрафной. Но после проверки VAR нарушения правил не выявили - слишком близкое расстояние было между Фредом и мячом.

До конца дополнительного времени голов команды так и не забили, поэтому победитель определялся в серии пенальти.

Серия пенальти затянулась. Никто из бьющих не совершал ошибок и в итоге очередь дошла до голкиперов. Рульи свой удар реализовал, а вот Де Хеа пробить своего визави не смог - 11:10 в пользу "Вильяреала".

Sad to think this could be David de Gea’s last moment with Manchester United. pic.twitter.com/Vx8IAd90sP — Ray Necci (@raymanjr) May 26, 2021

VILLARREAL ARE HISTORY MAKERS! pic.twitter.com/hd2iz9inal — DAZN Canada (@DAZN_CA) May 26, 2021

Фото: победу "Вильяреалу" в серии пенальти принес вратарь Рульи (twitter.com/EuropaLeague)

Таким образом "Вильяреал" завоевал свой первый еврокубок. До этого "желтая субмарина" не участвовала ни разу даже в финалах. А вот наставника испанского клуба Унаи Эмери можно смело называть королем Лиги Европы - для испанца это уже четвертый титул в пяти финалах (до этого трижды победу праздновал с "Севильей", а с "Арсеналом" уступил в финале "Челси").

Составы команд

"Вильяреал": Рульи - Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Морено, 88) - Парехо, Капу, Тригерос (Гомес, 77) - Морено, Бакка (Коклен, 60), Пино (Алькасер, 77)

"Манчетсер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака (Мата, 120+3), Линделеф, Бейи (Туанзебе, 116), Шоу - Погба (Джеймс, 116), Мактоминей (Алекс Теллес, 120+3) - Гринвуд (Фред, 100), Бруну Фернандеш, Рэшфорд - Кавани