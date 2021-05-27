"МЮ" і "Вільяреал" лише в серії пенальті визначили переможця ЛЄ. Били навіть воротарі

"Вільяреал" в серії пенальті обіграв "Манчестер Юнайтед" і став переможцем Ліги Європи . Основний і додатковий час завершився внічию 1:1, а єдиний промах з "точки" зробив голкіпер англійців Давид Де Хеа - 11:10 по пенальті на користь "Вільяреала".

З самого початку поєдинку "МЮ" став діяти активніше. Іспанці ініціативу англійцям віддали і діяли більше на контратаках. При цьому вже на 8-й хвилині поєдинку пішла перша кров - правий захисник іспанців Фойт поблизу свого штрафного майданчика наступив на м'яч і впав обличчям в ногу Погба. В результаті розбитий чи то ніс, чи то голова і спроби кілька хвилин зупинити кровотечу. До слова, Фойт поєдинок таки зміг продовжити.

Хоч манкуніанці і більше володіли м'ячем, але серйозної небезпеки біля воріт Рульї створити не виходило. А ось "Вільяреал" примудрився вичавити максимум зі штрафного в центрі поля. Англійці на 29-й хвилині сфолили в центрі поля. Гравці іспанського клубу виконали навіс в штрафну, де Лінделеф не зміг встежити за Морено, який переправив м'яч у сітку - 1:0. Особливих передумов для гола до цього у "жовтої субмарини" не було.

"МЮ" продовжив більше володіти м'ячем, але без реальних загроз воротам Рульї. Єдиний по-справжньому гострий момент англійці створили вже в доданий до першого тайму час. Грінвуд прорвався по правому флангу в штрафну і виконав простріл. Намагаючись вибити м'яч Альбіоль мало не зрізав його у власні ворота, але виручив Рульї.

Але вже на старті другого тайму гравцям "МЮ" вдалося рахунок зрівняти. На 55-й хвилині після подачі з кутового м'яч після рикошету відскочив до Кавані, а той відразу переправив круглий у сітку - 1:1. Цей гол для уругвайця став шостим у п'яти матчах нинішнього розіграшу ЛЄ.

Далі "червоні дияволи" продовжили атакувати, а іспанцям вкрай рідко вдавалося навіть перейти на чужу половину поля. Але до кінця основного часу жодній команді забити, або хоча б створити реальний момент, не вдалося. У підсумку - два тайми по 15 хвилин.

Під кінець першого екстра тайму "Вільяреал" мав непоганий шанс відзначитися. "МЮ" втратив м'яч поблизу своєї штрафної, а іспанці швидко вивели Алькасера на ударну позицію в штрафній, але той запустив м'яч сильно вище ворота. А вже на 115-й хвилині іспанці апелювали до рефері через попадання після удару м'яча в руку Фреду в штрафному майданчику. Але після перевірки VAR порушення правил не виявили - занадто близька відстань була між Фредом і м'ячем.

До кінця додаткового часу голів команди так і не забили, тому переможець визначався в серії пенальті.

Серія пенальті затягнулася. Ніхто з тих, хто били, не хибили і в підсумку черга дійшла до голкіперів. Рульї свій удар реалізував, а ось Де Хеа пробити свого візаві не зміг - 11:10 на користь "Вільяреала".

Sad to think this could be David de Gea’s last moment with Manchester United. pic.twitter.com/Vx8IAd90sP — Ray Necci (@raymanjr) May 26, 2021

VILLARREAL ARE HISTORY MAKERS! pic.twitter.com/hd2iz9inal — DAZN Canada (@DAZN_CA) May 26, 2021

Фото: перемогу "Вільяреалу" в серії пенальті приніс воротар Рульі (twitter.com/EuropaLeague)

Таким чином "Вільяреал" завоював свій перший Єврокубок. До цього "Жовта субмарина" не брала жодного разу навіть у фіналах. А ось наставника іспанського клубу Унаї Емері можна сміливо називати королем Ліги Європи - для іспанця це вже четвертий титул у п'яти фіналах (до цього тричі перемогу святкував з "Севільєю", а з "Арсеналом" поступився у фіналі "Челсі").

Склади команд

"Вільяреал": Рульї-Фойт (Гаспар, 88), Альбіоль, Пау Торрес, Педраса (Морено, 88) - Парехо, Капу, Тригерос (Гомес, 77) - Морено, Бакка (Коклен, 60), Піно( Алькасер, 77)

"Манчетсер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака (Мата, 120+3), Линделеф, Бейи (Туанзебе, 116), Шоу - Погба (Джеймс, 116), Мактоминей (Алекс Теллес, 120+3) - Грінвуд (Фред, 100), Бруну Фернандеш, Рэшфорд - Кавані