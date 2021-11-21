МЮ уволил Сульшера с поста главного тренера: кто временно будет его заменять

"Манчестер Юнайтед" уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Командой в ближайших матчах будет руководить Майкл Каррик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Отмечено, что временный тренер будет выполнять свои обязанности до конца сезона.
"Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Оле Гуннар Сульшер покинул свой пост тренера", - говорится в сообщении.
В клубе отмечают, что последние результаты работы Сульшера были "не совсем утешительными", но нельзя не отметить весь вклад, который он сделал для команды на протяжении последних трех лет.
Уле Гуннар Сульшер выступал за МЮ с 1996 по 2007 год, став шестикратным чемпионом английской Премьер-лиги, дважды обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов, дважды обладателем Суперкубка Англии и обладателем Межконтинентального кубка.
Сульшер известен голом, который принес МЮ победу над "Баварией" в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99.
В 2018 году "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннар Сульшера исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона после увольнения Жозе Моуринью.
В марте 2019 года "Манчестер Юнайтед" утвердил Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.
Отметим, что соглашение с норвежским специалистом было рассчитано на три года.