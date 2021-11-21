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МЮ уволил Сульшера с поста главного тренера: кто временно будет его заменять

Автор: Мария Кучерявец

"Манчестер Юнайтед" уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Командой в ближайших матчах будет руководить Майкл Каррик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Отмечено, что временный тренер будет выполнять свои обязанности до конца сезона.

"Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Оле Гуннар Сульшер покинул свой пост тренера", - говорится в сообщении.

В клубе отмечают, что последние результаты работы Сульшера были "не совсем утешительными", но нельзя не отметить весь вклад, который он сделал для команды на протяжении последних трех лет.

Что известно о Сульшере

Уле Гуннар Сульшер выступал за МЮ с 1996 по 2007 год, став шестикратным чемпионом английской Премьер-лиги, дважды обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов, дважды обладателем Суперкубка Англии и обладателем Межконтинентального кубка.

Сульшер известен голом, который принес МЮ победу над "Баварией" в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99.

В 2018 году "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннар Сульшера исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона после увольнения Жозе Моуринью.

В марте 2019 года "Манчестер Юнайтед" утвердил Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

Отметим, что соглашение с норвежским специалистом было рассчитано на три года.

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Манчестер Юнайтед