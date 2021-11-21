МЮ звільнив Сульшера з посади головного тренера: хто тимчасово його замінятиме

Зазначено, що тимчасовий тренер буде виконувати свої обов'язки до кінця сезону.

"Манчестер Юнайтед" може підтвердити, що Оле Гуннар Сульшер залишив свою посаду тренера", - йдеться в повідомленні.

У клубі зазначають, що останні результати роботи Сульшера були "не зовсім втішними", але не можна не відзначити весь внесок, який він зробив для команди впродовж останніх трьох років.

Що відомо про Сульшера

Уле Гуннар Сульшер виступав за МЮ з 1996 по 2007 рік, ставши шестиразовим чемпіоном англійської Прем'єр-ліги, двічі володарем Кубка Англії, переможцем Ліги чемпіонів, двічі володарем Суперкубка Англії і володарем Міжконтинентального кубка.

Сульшер відомий голом, який приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу над "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

У 2018 році "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Уле Гуннар Сульшера виконуючим обов'язки головного тренера команди до кінця нинішнього сезону після звільнення Жозе Моурінью.

У березні 2019 року "Манчестер Юнайтед" затвердив Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера команди.

Зазначимо, що угода з норвезьким фахівцем була розрахована на три роки.