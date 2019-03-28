"Манчестер Юнайтед" утвердил Сульшера главным тренером команды

Фото: Уле Гуннар Сульшер (twitter.com/ManUtd)

Контракт с норвежским специалистом рассчитан на три года

"Манчестер Юнайтед" утвердил Уле Гуннара Сульшера в должности главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на три года.

"Это работа, о которой я всегда мечтал. Я очень рад иметь шанс возглавить клуб в долгосрочной перспективе", - признался наставник.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) March 28, 2019

46-летний специалист возглавил английскую команду в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью, однако его контракт был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.

Под руководством Сульшера "Манчестер Юнайтед" провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл.

Команда в Лиге чемпионов выбила из турнира ПСЖ и вышла в четвертьфинал еврокубка, но вылетела из Кубка Англии, уступив в 1/4 финала "Вулверхэмптону". В чемпионате "Юнайтед" после 31 тура идет на пятом месте.

Напомним, Моуринью может возглавить клуб из чемпионата Франции. В услугах португальского специалиста заинтересованы "Лион" и "Монако".