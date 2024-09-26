"Манчестер Юнайтед" задумав перебудову "Олд Траффорд": оновлена арена битиме рекорди

Один з найбагатших футбольних клубів світу представив перші обриси проєкту нової арени. Клуб схиляється до варіанту будівництва абсолютно нового стадіону з місткістю 100 тисяч глядачів, а не до реконструкції "Олд Траффорд".

Додатково буде облаштована навколишня територія, де створять "Траффорд-парк". Окрім футбольної складової, існує ще один потенційний напрямок розвитку. Новий "Олд Траффорд" змагатиметься з "Вемблі" за право проводити боксерські мегабої.

Керівництво клубу і міста Манчестер надихнув приклад лондонської арени, де за боєм Джошуа – Дюбуа спостерігала рекордна кількість глядачів (96 тисяч). Менеджмент "Юнайтед" упевнений, що їхній новий стадіон зможе вмістити ще більшу кількість глядачів – до 110 тисяч, що потенційно перетворить Манчестер на британську столицю великих боїв.

Фото: Таким бачать новий "Траффорд-парк" у майбутньому (manutd.com)

Новий "Олд Траффорд": що відомо

Реалізація проєкту орієнтовно займе шести років і потребуватиме інвестицій у розмірі понад 2 млрд фунтів (приблизно 2,5 млрд доларів). Ідею побудови нового стадіону активно підтримує співвласник клубу Джим Реткліфф, а також спеціальна робоча група, до складу якої входять мер Манчестера Енді Бернем і екс-капітан команди Гарі Невілл.

Зокрема, очільник міста підкреслив, що на реалізацію цих планів "не буде витрачено жодного пенні з державного бюджету". За прогнозами, відвідувати "Траффорд-парк" будуть 1 млн 800 тисяч фанів щорічно, а сам проєкт створить 92 тисячі нових робочих місць. Також новий стадіон зможе щорічно приносити економіці Великої Британіх додаткові 7,3 млрд фунтів.