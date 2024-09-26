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Подвійний удар Гамбургом. "Динамо" програло "Шахтарю" заочний поєдинок за інтерес

Гамбург, Четвер 26 вересня 2024 13:27
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Подвійний удар Гамбургом. "Динамо" програло "Шахтарю" заочний поєдинок за інтерес Фото: "Біло-сині" не змогли залучити фанатів на трибуни (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" не змогло зацікавити мешканців німецького Гамбурга матчем основного раунду Ліги Європи проти римського "Лаціо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FlashScore.

Матч "Динамо" – "Лаціо" 25 вересня відвідав усього 7751 глядач. На трибунах понад 57-тисячної арени "Фолькспаркштадіон" порожніми виявилися цілі сектори. Господар стадіону – "Гамбург" – востаннє грав у єврокубках ще в сезоні 2009/10.

Мимоволі "Динамо" викликало порівняння з донецьким "Шахтарем", який провів на гамбурзькій арені минулий сезон єврокубків. Зокрема, тут "гірники" прийняли "Марсель" в плей-офф Ліги Європи. Тоді на поєдинок прийшли 28790 уболівальників.

Ще кращою відвідуваність "Шахтаря" була на груповому етапі Ліги чемпіонів. На домашні матчі проти португальського "Порту", іспанської "Барселони" та бельгійського "Антверпена" приходили 46-50 тисяч глядачів.

"Динамо" та інші вітчизняні команди змушені грати домашні матчі єврокубків за межами України після повномасштабного вторгнення РФ. "Біло-сині" раніше приймали суперників на стадіоні "Краковія" у польському Кракові (15144 місць), арені "Рапід-Джулешті" в Бухаресті (14047 місць) та "Арені Люблін" у польському Любліні (15243 місць).

До слова, напередодні "Динамо" розгромно поступилося "Лаціо" на старті Ліги Європи.

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Динамо Ліга Європи Гамбург Шахтар
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