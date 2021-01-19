Отстраненного от должности Тупицкого в очередной раз не пустили в КСУ

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины в очередной раз не пустили в помещение Конституционного суда его главу Александра Тупицкого. Ранее глава государства Владимир Зеленский отстранил его от должности.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Без уведомления о причинах не в первый раз не допускают председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет", - говорится в сообщении.

В суде подчеркивают, что Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда Украины, однако административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

"Неосуществление административных функций председателя суда приведет к дестабилизации работы всего института", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале января Конституционный суд Украины провел собрание судей в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении Тупицкого. Судьи выразили обеспокоенность ситуацией, заявив о "недопустимости таких действий со стороны президента".

Как писало РБК-Украина, Зеленский отстранил от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.