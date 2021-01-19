ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Отстраненного от должности Тупицкого в очередной раз не пустили в КСУ

Украина, Вторник 19 января 2021 11:41
Отстраненного от должности Тупицкого в очередной раз не пустили в КСУ
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины в очередной раз не пустили в помещение Конституционного суда его главу Александра Тупицкого. Ранее глава государства Владимир Зеленский отстранил его от должности.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Без уведомления о причинах не в первый раз не допускают председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет", - говорится в сообщении.

В суде подчеркивают, что Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда Украины, однако административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

"Неосуществление административных функций председателя суда приведет к дестабилизации работы всего института", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале января Конституционный суд Украины провел собрание судей в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении Тупицкого. Судьи выразили обеспокоенность ситуацией, заявив о "недопустимости таких действий со стороны президента".

Как писало РБК-Украина, Зеленский отстранил от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Конституционный суд Украиныкризис

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь