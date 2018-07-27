В Мьянме из-за сильных ливней, тысячи людей покинули свои дома

Из-за ливней более 6000 человек перемещены в Пхаан и около 4000 - в Мьявад

На юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, непрерывные муссонные дожди в последние дни залили штаты Карен и Монт, а также регион Баго. В результате ливней, более 6000 человек перемещены в Пхаан и около 4000 - в Мьявад

Сообщается, что вокруг столицы штата Карен было создано 11 временных лагерей. Местные синоптики не обещают, что погода в ближайшее время улучшится.

Напомним, что возле Афин от сильных ливней затопило дороги и авто. На одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке, обошлось без пострадавших. Также на севере от Афин полиция временно ограничила движение через мост в городе Кифисия и на нескольких автодорогах.

Согласно прогнозу греческих метеорологов, дождь и грозы ожидаются в четверг во многих регионах Греции, включая регион Аттики и Салоники. Отметим, что возле Афин в Греции в результате лесных пожаров погибли уже 81 человек. Около сотни человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших 23 детей, из которых 12 находятся в больницах.