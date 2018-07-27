У М'янмі через сильні зливи, тисячі людей залишили свої будинки

Через зливи більш як 6000 людей переміщено у Пхаан і близько 4000 - до М'явад

На південному сході М'янми внаслідок сильних злив, тисячі людей були змушені залишити свої домівки. Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеву поліцію.

Як зазначається, безперервні мусонні дощі останніми днями залили штати Карен і Монт, а також регіон Баго. Внаслідок повенів, більш як 6000 людей переміщено у Пхаан і близько 4000 - до М'явад

Повідомляється, що навколо столиці штату Карен було створено 11 тимчасових таборів. Місцеві синоптики не обіцяють, що погода найближчим часом поліпшиться.

Нагадаємо, що біля Афін від сильних злив затопило дороги і авто. На одній із вулиць автомобілі повністю занурилися у воду на автостоянці, обійшлося без постраждалих. Також на північі від Афін поліція тимчасово обмежила рух через міст у місті Кіфісія та на кількох автошляхах.

Згідно з прогнозом грецьких метеорологів, дощ та грози очікуються у четвер у багатьох регіонах Греції, включаючи регіон Аттіки та Салоніки. Відзначимо, що біля Афін у Греції внаслідок лісових пожеж загинуло вже 81 людина. Близько сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед постраждалих 23 дітини, з яких 12 знаходиться у лікарнях.