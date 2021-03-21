UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Мьянме полиция отрыла огонь по протестующим, двое погибших

Автор: Инна Собора

В Мьянме в воскресенье продолжились акции протеста. В результате действий силовиков погибли минимум два человека.

Об этом пишет Reuters.

Один человек был застрелен и несколько ранены, когда полиция открыла огонь по группе, возводившей баррикаду в центральном городе Монива.

Позднее один человек был убит и несколько ранены, когда силы безопасности открыли огонь по толпе во втором городе Мандалай.

По данным группы активистов Ассоциации помощи политическим заключенным, по меньшей мере 249 человек были убиты после переворота.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестМьянма
Читайте также
В Амстердаме задержали более 50 участников антикарантинных демонстраций
В США прошли протесты после расстрела людей в спа-салонах
Прогноз погоды