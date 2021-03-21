RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У М'янмі поліція відкрила вогонь по протестувальникам, двоє загиблих

Автор: Инна Собора

У М'янмі в неділю продовжилися акції протесту. В результаті дій силовиків загинули щонайменше дві людини.

Про це пише Reuters.

Один чоловік був застрелений і кілька поранені, коли поліція відкрила вогонь по групі, яка будувала барикаду в центральному місті Моніва.

Пізніше один чоловік був убитий і кілька поранені, коли сили безпеки відкрили вогонь по натовпу у другому місті Мандалай.

За даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в'язням, щонайменше 249 осіб були вбиті після перевороту.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестМьянма
Читайте також
В Амстердамі затримали понад 50 учасників антикарантинних демонстрацій
У США пройшли протести після розстрілу людей у спа-салонах
Прогноз погоди