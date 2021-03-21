У М'янмі поліція відкрила вогонь по протестувальникам, двоє загиблих

У М'янмі в неділю продовжилися акції протесту . В результаті дій силовиків загинули щонайменше дві людини.

Про це пише Reuters .

Один чоловік був застрелений і кілька поранені, коли поліція відкрила вогонь по групі, яка будувала барикаду в центральному місті Моніва.

Пізніше один чоловік був убитий і кілька поранені, коли сили безпеки відкрили вогонь по натовпу у другому місті Мандалай.

За даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в'язням, щонайменше 249 осіб були вбиті після перевороту.