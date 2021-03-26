Переворот в Мьянме: погибли еще девять человек

В результате военного переворота в Мьянме убито еще девять протестующих. Также известно, что по меньшей мере еще семь человек были ранены.

Об этом сообщает Reuters .

Напомним, 1 февраля после віборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Ранее мы писали о жертвах среди протестующих в Мьянме. С каждым днем число жертв растет.

Также сообщалось, что США готовят санкции против двух крупных компаний из-за протестов в Мьянме. В черный список внесли предприятия, контролируемые военными.