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Переворот в М'янмі: загинули ще дев'ять осіб

Автор: РБК-Україна

В результаті військового перевороту в М'янмі вбито ще дев'ять протестувальників. Також відомо, що ще щонайменше сім людей були поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Янгона.

Нагадаємо, 1 лютого після віборов в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через що на вулицях почалися протести.

Раніше ми писали про жертви серед протестуючих в М'янмі. З кожним днем кількість жертв зростає.

Також повідомлялося, що США готують санкції проти двох великих компаній через протести у М'янмі. У чорний список внесли підприємства, контрольовані військовими.

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