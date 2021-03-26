Переворот в Мьянме: погибли еще девять человек

В результате военного переворота в Мьянме убито еще девять протестующих. Также известно, что по меньшей мере еще семь человек были ранены.

Протесты против военных возобновились в четверг, 25 марта. Еще девять человек погибли в поселке Тинганъюн в Янгоне, городе Кхин-У в области Сагаин, городе Мохньин в штате Качин и городе Таунджи в штате Шан.

Также известно, что, по меньшей мере, семь протестующих были ранены, когда силы военных открыли огонь в различных городах.

По словам местных жителей, после наступления темноты в четверг военные совершили налет на район Таунгнюнт в Янгоне. Они арестовали людей, которые находились на улицах после объявления комендантского часа.

Также местные жители рассказали, что слышали взрывы и выстрелы, которых раньше не было в этом районе. По их словам, военные стреляли в жилом районе возле жилых домов и проверяли дома, "которые они сочли подозрительными".