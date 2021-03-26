Переворот в Мьянме: погибли еще девять человек
В результате военного переворота в Мьянме убито еще девять протестующих. Также известно, что по меньшей мере еще семь человек были ранены.
Об этом сообщает Reuters.
Протесты против военных возобновились в четверг, 25 марта. Еще девять человек погибли в поселке Тинганъюн в Янгоне, городе Кхин-У в области Сагаин, городе Мохньин в штате Качин и городе Таунджи в штате Шан.
Также известно, что, по меньшей мере, семь протестующих были ранены, когда силы военных открыли огонь в различных городах.
По словам местных жителей, после наступления темноты в четверг военные совершили налет на район Таунгнюнт в Янгоне. Они арестовали людей, которые находились на улицах после объявления комендантского часа.
Также местные жители рассказали, что слышали взрывы и выстрелы, которых раньше не было в этом районе. По их словам, военные стреляли в жилом районе возле жилых домов и проверяли дома, "которые они сочли подозрительными".
"Даже если они ничего не находят, они берут все, что хотят", - рассказал местный житель города Янгона.
Напомним, 1 февраля после віборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.
Ранее мы писали о жертвах среди протестующих в Мьянме. С каждым днем число жертв растет.
Также сообщалось, что США готовят санкции против двух крупных компаний из-за протестов в Мьянме. В черный список внесли предприятия, контролируемые военными.