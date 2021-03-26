ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Переворот в Мьянме: погибли еще девять человек

Новина українською → Мьянма, Пятница 26 марта 2021 02:55
Переворот в Мьянме: погибли еще девять человек Фото: протест в Мьянме (скриншот euronews.com)
Автор: РБК-Украина

В результате военного переворота в Мьянме убито еще девять протестующих. Также известно, что по меньшей мере еще семь человек были ранены.

Об этом сообщает Reuters.

Протесты против военных возобновились в четверг, 25 марта. Еще девять человек погибли в поселке Тинганъюн в Янгоне, городе Кхин-У в области Сагаин, городе Мохньин в штате Качин и городе Таунджи в штате Шан.

Также известно, что, по меньшей мере, семь протестующих были ранены, когда силы военных открыли огонь в различных городах.

По словам местных жителей, после наступления темноты в четверг военные совершили налет на район Таунгнюнт в Янгоне. Они арестовали людей, которые находились на улицах после объявления комендантского часа.

Также местные жители рассказали, что слышали взрывы и выстрелы, которых раньше не было в этом районе. По их словам, военные стреляли в жилом районе возле жилых домов и проверяли дома, "которые они сочли подозрительными".

"Даже если они ничего не находят, они берут все, что хотят", - рассказал местный житель города Янгона.

Напомним, 1 февраля после віборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Ранее мы писали о жертвах среди протестующих в Мьянме. С каждым днем число жертв растет.

Также сообщалось, что США готовят санкции против двух крупных компаний из-за протестов в Мьянме. В черный список внесли предприятия, контролируемые военными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Мьянма
NEWS
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"