ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Переворот в М'янмі: загинули ще дев'ять осіб

Новость на русском → М'янма, П'ятниця 26 березня 2021 02:55
Переворот в М'янмі: загинули ще дев'ять осіб Фото: протест у М'янмі (скріншот euronews.com)
Автор: РБК-Україна

В результаті військового перевороту в М'янмі вбито ще дев'ять протестувальників. Також відомо, що ще щонайменше сім людей були поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Протести проти військових поновилися в четвер, 25 березня. Ще дев'ять осіб загинули в селищі Тинганъюн в Янгоні, місті Кхіна-в області Сагаін, місті Мохньин в штаті Качин і місті Таунджі в штаті Шан.

Також відомо, що, щонайменше, семеро протестуючих були поранені, коли сили військових відкрили вогонь у різних містах.

За словами місцевих жителів, після настання темряви в четвер військові здійснили наліт на район Таунгнюнт в Янгоні. Вони заарештували людей, які перебували на вулицях після оголошення комендантської години.

Також місцеві жителі розповіли, що чули вибухи й постріли, яких раніше не було в цьому районі. За їх словами, військові стріляли в житловому районі біля житлових будинків та перевіряли будинки, "які вони вважали підозрілими".

"Навіть якщо вони нічого не знаходять, вони беруть все, що хочуть", - розповів місцевий мешканець міста Янгона.

Нагадаємо, 1 лютого після віборов в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через що на вулицях почалися протести.

Раніше ми писали про жертви серед протестуючих в М'янмі. З кожним днем кількість жертв зростає.

Також повідомлялося, що США готують санкції проти двох великих компаній через протести у М'янмі. У чорний список внесли підприємства, контрольовані військовими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Мьянма
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"