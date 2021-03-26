Переворот в М'янмі: загинули ще дев'ять осіб
В результаті військового перевороту в М'янмі вбито ще дев'ять протестувальників. Також відомо, що ще щонайменше сім людей були поранені.
Про це повідомляє Reuters.
Протести проти військових поновилися в четвер, 25 березня. Ще дев'ять осіб загинули в селищі Тинганъюн в Янгоні, місті Кхіна-в області Сагаін, місті Мохньин в штаті Качин і місті Таунджі в штаті Шан.
Також відомо, що, щонайменше, семеро протестуючих були поранені, коли сили військових відкрили вогонь у різних містах.
За словами місцевих жителів, після настання темряви в четвер військові здійснили наліт на район Таунгнюнт в Янгоні. Вони заарештували людей, які перебували на вулицях після оголошення комендантської години.
Також місцеві жителі розповіли, що чули вибухи й постріли, яких раніше не було в цьому районі. За їх словами, військові стріляли в житловому районі біля житлових будинків та перевіряли будинки, "які вони вважали підозрілими".
"Навіть якщо вони нічого не знаходять, вони беруть все, що хочуть", - розповів місцевий мешканець міста Янгона.
Нагадаємо, 1 лютого після віборов в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через що на вулицях почалися протести.
Раніше ми писали про жертви серед протестуючих в М'янмі. З кожним днем кількість жертв зростає.
Також повідомлялося, що США готують санкції проти двох великих компаній через протести у М'янмі. У чорний список внесли підприємства, контрольовані військовими.