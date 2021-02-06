В Мьянме из-за переворота ограничили доступ к Twitter и Instagram

Вечером в пятницу, 5 февраля, власти Мьянмы распорядилась отключить в стране работу социальных сетей Instagram и Twitter. В Instagram против такого решения.

Об этом сообщила международная организация NetBlocks.

В организации подтвердили, что сейчас много интернет-провайдеров заблокировали Twitter. В социальной сети отмечают, что жалеют о запрете.

После блокировки Instagram представители компании призвали власти восстановить работу сервиса, аргументируя тем, что соцсеть является необходимым инструментом для общения людей.

Напомним, в Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. задержали президента страны Вин Мьин и госсоветиника Аун Сан Су Чжи.

После этого в стране начали умножаться призывы к мирному выражения несогласия с действиями военных, которые распространяются в соцсетях.